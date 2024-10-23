Военный водитель о службе на СВО: Главная опасность исходит от «птичек»

Фото: из личного архива бойца

Военнослужащий из Лениногорского района Ильгам служит на передовой с 2022 года. Будучи в краткосрочном отпуске он рассказал, как попал в зону СВО и как обстоит ситуация на передовой.

«Когда в рамках частичной военной мобилизации в ряды Российской армии был призван мой двоюродный братишка Ильмир, я потерял покой, не находил себе места. Пришел просить в военкомат, чтобы и меня призвали: хотел отдать свой гражданский долг», — рассказал он.

Ильгама провожали родители: мама Фаузия и папа Ильшат, брат Ильфат, сестра Айгуль и жена Айсылу с их четырехмесячным сыном Зуфаром. По словам Ильгама, они были горды, что он отправился защищать их семьи, город, республику и страну от противника.

После военного слаживания в «Казань-Экспо», где Ильгам прошел отличную боевую и тактическую подготовку, боец отправился на фронт. Здесь ему пригодились физическая подготовленность и хорошая выносливость, закалка и любовь к спорту, которую ему привил отец. На Сабантуях он не раз становился батыром и выигрывал барана.

Фото: из личного архива бойца

Вскоре Ильгам оказался на передовой, от боевых товарищей он получил позывной Мишарин. А военное командование посчитало, что знания, навыки и опыт бойца, приобретенные во время срочной службы в автомобильных войсках, пригодятся сегодня на СВО.

Доставка с тыловой зоны на передовую боеприпасов, продуктов питания и людей — вот основная задача Ильгама, которую он выполняет не реже, чем два раза в неделю. На «ГАЗели», предоставленной Минобороны России, зачастую ночью, не включая габаритных огней, буквально наощупь, в течение часа он добирается до линии соприкосновения с врагом, чтобы передать сослуживцам необходимые вещи. Таким же образом он возвращается в тыловую зону.

«Такая машина выбрана для этих целей не случайно, — пояснил боец СВО. — Это не военная техника, а гражданский транспорт, так как он обладает более высокой маневренностью, легкостью, а под видом гражданской машины с украинскими номерами, шанс оперативно доставить на передовую всё необходимое в разы увеличивается».

Ильгам рассказывает, что именно автомобили являются целями для врага. Опасность исходит от «птичек». По его словам, если квадрокоптер засек машину, то сразу начинается обстрел. Зачастую водители прямо на ходу выпрыгивают, если не успевают увезти машину в укрытие, в лесополосу. Рядом с машиной находиться очень опасно, как опасно и тем, кто в ней находится.

Военные водители каждую минуту рискуют жизнью. На любой выезд выезжают и рискуют, особенно на дороге или открытом месте, где нет так называемой на сленге военных «зеленки» — лесных насаждений. Они должны иметь железные нервы, выдержку, реакцию.

На рукаве военной формы Ильгама красуются шевроны (нашивки) с надписью волонтерской группы «СВОих не бросаем» и полушутливо-назидательная «Жить надо по-татарски: не волноваться, не торопиться. Всё будет, Алла бирса!».

«Конечно всё будет хорошо, а самое главное — наша Победа! Ведь с нами Бог, с нами — правда», – уверен боец.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Дома бойца СВО с нетерпением ждут родители, старшие сестра и брат, а также жена и двухлетний сын.

«Каждое утро у меня начинается с молитвы и просмотра телефона. Даже, если сообщений от сына нет, но я вижу, что он был в сети — счастливей мамы на свете нет, — делится мама бойца Фаузия. — Самое главное, чтобы все наши сыновья вернулись домой живыми и здоровыми, чтобы воспитывали своих детей. А мы будем молиться, чтобы Победа поскорее пришла в каждый дом, в каждую семью».

Ильгам старается всегда поддержать и успокоить свою маму. «Все хорошо», — говорит он всякий раз, когда удается позвонить домой.

Руководство предприятия, на котором до ухода «за ленточку» работал Ильгам в должности машиниста подъемника, помогло со сборами в зону СВО, помогают и сегодня: отправляют автозапчасти, резину на машину.

«Я даю заявку своему непосредственному начальнику и в течение 10 — 20 дней в составе гуманитарного груза или с отпускниками, предприятие отправляет посылку», — благодарен солдат помощи тыла.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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