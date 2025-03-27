Военный в отставке из Лениногорска стал волонтером и плетет антидроновые шторы для СВО

Узнав о существовании волонтерской команды «СВОих не бросаем» в Лениногорске, 66-летний бывший военный Алексей Китов стал ее активным участником.

«Лет восемь назад мы с женой приехали летом в Лениногорск. Поехали в сторону Карабаша собирать ягоды. Поднялись на гору, и я вдруг ощутил непередаваемое чувство — будто биение сердца земли слилось с моим. Этот момент полного счастья останется со мной навсегда», — делится воспоминаниями Алексей.

Штаб волонтерской команды «СВОих не бросаем» на улице Куйбышева, 21 стал для него вторым домом.

«Лениногорск всегда занимал особое место в моем сердце. В детстве каждое лето я проводил здесь у тети в частном доме. Утреннее парное молоко, покос травы для коровы — я радовался каждому дню», — вспоминает он.

Однажды, будучи ребенком, Леша стоял на снежной горке, которая достигала уровня макушки забора, и смотрел на звездное небо. Тогда он впервые осознал свою любовь к родным просторам, к этой земле.

В апреле 2024 года Алексей переехал в Лениногорск, чтобы ухаживать за больной мамой.

«Мне позвонили соседи и сообщили, что мама обварилась кипятком. Я срочно приехал. После ее лечения у нас остались дорогостоящие противоожоговые пластыри, и я решил передать их бойцам СВО», — рассказал он.

Потом Алексей узнал о волонтерской команде. Придя в штаб, он увидел, как женщины плетут маскировочные сети.

«Смотрю — работа кипит. Заинтересовался. „А если я приду?“ — спрашиваю. „Приходи!“ — отвечают. С тех пор я здесь ежедневно, с утра и до 15 часов, плету сети и антидроновые шторы», — говорит он.

С момента создания команды волонтеры основного штаба и филиалов — «Пчелки», Дома детского творчества, спортивной школы, гимназии № 11, а также жители сел Тимяшево, Сугушлов, Юлтимирово, Сарабикулово, Мичурино отправили в зону СВО более 660 маскировочных сетей.

Если вы хотите присоединиться к плетению сетей или сбору гуманитарной помощи, приходите в штаб на Куйбышева, 21 или в вышеуказанные филиалы.

«Если сплетенная мной маскировочная сеть спасет хотя бы одного бойца, значит, я прожил этот день не зря», — отмечает Алексей.

Алексей гордится знакомством с командой «СВОих не бросаем».

«Здесь собрались настоящие патриоты своей страны, люди, чья душа болит за будущее России и ее славных сынов. Каждый делает важную работу», — говорит он.

Его поддерживает жена Надежда. Двадцать лет назад она смогла растопить сердце мужчины, пережившего неудачный первый брак. Сегодня Алексей благодарен ей за мудрость, уважение и любовь.

В молодые годы Алексей окончил военную кафедру, служил в танковой дивизии в Калининградской области в звании старшего лейтенанта, был начальником службы горючего танкового полка. Он не понаслышке знает, что значит долг перед страной.

«Я бы и сам отправился на передовую, но в силу возраста осознаю, что стал бы обузой, а не боевой единицей. Поэтому прилагаю все усилия здесь, в тылу, максимально используя свои силы и знания», — признается он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой