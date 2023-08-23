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Военный эксперт Леонков: Началась эвакуация бойцов ЧВК «Вагнер» в РФ
Началась эвакуация бойцов частной военной компании «Вагнер» в Россию из Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале заявляет военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«В Белоруссию прилетел борт Минобороны Ил-76», — отмечает эксперт, не приводя, впрочем, каких-либо подтверждений этой информации.
Один из связанных с белорусской оппозицией Telegram-каналов также сообщает, что на аэродром Мачулищи прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил РФ.
Бойцы группы «Вагнер» были переброшены в Беларусь по договоренности с лидером этой страны Александром Лукашенко после организованной основателем ЧВК Евгением Пригожиным 23 и 24 июня попытки вооруженного мятежа.
Upd. (22.15): Ранее «Татар-информ» сообщал, что бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. Согласно списку, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Незадолго до этого основатель ЧВК опубликовал видео из Африки.
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