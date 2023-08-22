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«Температура +50, всё как мы любим»: глава «Вагнера» записал видео из Африки
Запись с главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным опубликовали накануне авторы нескольких телеграм-каналов.
На кадрах бессменный лидер ЧВК сообщает, что подразделение выполняет боевые задачи на африканском континенте.
«Температура +50, всё как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит РПД, делает Россию ещё более великой на всех континентах, а Африку ещё более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов! Кошмарим ИГИЛ*, Аль-Каиду* и других бандосов», – заявляет на записи Пригожин.
*террористическая организация, запрещена в России
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