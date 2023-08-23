Рогов: Руководители «Вагнера» подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

Проедседатель движения «Мы вместе с Россией» и представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пообщался с руководством ЧВК «Вагнер».

По словам Рогова, ему подтвердили факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. Согласно списку, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

По данному факту Росавиация начала расследование, а Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Пригожина.