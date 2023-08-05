МИД Польши заявил о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть в страну

Бойцы частной военной компании «Вагнер» попытались пройти границу из Беларуси и проникнуть на территорию Польши, заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблонский. Он назвал «вполне реальной» угрозу со стороны бойцов, заявив, что Варшава готова к попыткам атак на границу, передает CNN.

«Мы очень четко заявляем, что не отступим. Очевидно, что будут попытки. Мы ожидаем новых атак на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства», — сказал Яблонский.

По его словам, Варшава направляет к границе «все больше и больше войск», однако о каком точно количестве военных идет речь он не уточнил.

Рассматривается также вариант закрытия границ с Беларусью, добавил он, подчеркнув, что Польша готова на «любые шаги», необходимые для защиты границ, «включая полную изоляцию Беларуси, включая полное закрытие границы».

Напомним, конфликт начался с того, что Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сказал, что его начали «напрягать» «вагнеровцы», которые просятся пойти на Польшу. После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы группы «Вагнера» уже двинулись в сторону границы. Лукашенко позднее сказал, что «пошутил» и опроверг планы бойцов приближаться к границе.