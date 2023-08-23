Новый главком ВКС и клуб татарских офицеров: кто такой Афзалов и почему «ушли» Суровикина

Сергей Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами России

Фото: mil.ru

«Де-факто Афзалов полгода выполняет функции главкома ВКС»

Сергей Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами России, временно исполняет его обязанности начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов. Эта новость облетела за короткое время все федеральные СМИ. Здесь стоит отметить, что большинство источников отмечают, что Суровикин останется работать в системе Минобороны, но уже в другой должности.

Интересно, что Виктор Афзалов уже занимал пост главкома ВКС, когда «генерал Армагеддон», как его прозвали медиа, Сергей Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО. Таким образом, пока непонятно: Афзалов фигура временная или будет назначен на постоянной основе. Как заявил «Татар-информу» военный эксперт и директор Музея ПВО Юрий Кнутов, Афзалов давно фактически уже выполняет функции главкома ВКС.

«Афзалов уже много месяцев выполняет обязанности главнокомандующего, поэтому рокировки никакой нет. Когда Суровикина назначили командовать в начале СВО, а потом замом Герасимова, все это время Афзалов по факту руководил ВКС России. Поэтому рокировки нет никакой, просто произошло юридическое оформление того, что де-факто существует, может, полгода уже», – заявил Кнутов.

Виктор Мусавирович Афзалов персона загадочная. По одной версии, у Афзалова имеется татарстанский след, а в республике проживают родственники Фото: mil.ru

Крымский татарин и родственники в Татарстане: кто такой Виктор Мусавирович Афзалов

Тем временем Виктор Мусавирович Афзалов персона загадочная. Он родился 9 июня 1968 года. Причем во всех открытых источниках вы не найдете его места рождения. Известно, что он человек не публичный, отказывает в интервью СМИ. Даже не известен его семейный статус. Русское имя, татарские фамилии и отчество – вот и почти всё, что известно из личной жизни нового главкома ВКС.

Однако «Татар-информу» удалось собрать некоторую информацию о нем. Правда, версии несколько противоречат друг другу. Но так часто бывает в отношении непубличных или даже скрытных персон. Как сообщил нашему изданию экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, Афзалов «по происхождению вроде как крымский татарин».

В посте телеграм-канала «Больше, чем факт» сообщается, что жена нового главы ВКС Анна Афзалова якобы родом с Украины.

По другой версии, у Афзалова имеется татарстанский след. Как сообщили «Татар-информу» в полпредстве Татарстана в Москве, у Виктора Мусавировича в республике проживают родственники. При этом новый главком ВКС является членом неформального клуба офицеров при татарстанском полпредстве в Москве. От других подробностей там воздержались, сославшись на то, что Афзалов очень закрытый и непубличный человек.

При этом известно, что в 1989-м году Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в одноименном городе Пушкин (Царское Село) под Санкт-Петербургом. В 2000-м году получил высшее образование в Военном университете ПВО, в 2010-м окончил Академию Генштаба ВС РФ.

В 2017 году получил назначение на должность командующего армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа Фото: mil.ru

Афзалов – профи в ПВО

Афзалов за свою военную карьеру командовал ракетными дивизионами, достигнув должности первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. А в 2017 году получил назначение на должность командующего армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. В 2022 году Президент России Владимир Путин присвоил Виктору Афзалову звание генерал-полковника.

Обращает на себя внимание тот факт, что Афзалов занимался в основном вопросами ПВО. Это очень важно, с учетом вызовов, которые ставит текущая ситуация СВО на Украине. Однако многие эксперты говорят, что ВКС должен руководить человек, непосредственно знакомый с авиацией.

«Главнокомандующий ВКС должен иметь опыт командования ПВО и, скорее всего, он должен быть авиационным начальником. То есть выходец из авиации. Самое сложное в работе главкома ВКС – это система применения всей авиации страны. Я не говорю, что Афзалов не подходит. Нет, наоборот, он долгое время исполняет эти обязанности и делает свою работу хорошо. Я говорю, что в будущем на это воздушно-космическое объединение целесообразно будет назначить летчика, имеющего богатый опыт управления боевой авиацией», – считает Хатылев.

Так или иначе, наши эксперты сходятся в одном: у Афзалова есть все шансы убрать из свой должности приставку «врио».

Тучи над Суровикиным стали сгущаться с ночи 23 июня 2023 года, когда силы ЧВК «Вагнер» заняли Ростов и двинулись маршем на Москву Фото: mil.ru

Тучи над Суровикиным сгустились после демарша ЧВК «Вагнер»

Не менее интригует, а возможно, и более – вторая часть новости. А именно – снятие с должности Сергея Суровикина. Ведь были времена, когда его называли «любимчиком Путина». О Суровикине в медиа написано уже немало. Напомним только, что он сделал себе карьеру в Чечне, где с 2004 года служил командиром мотострелковой дивизии. А к 2017-му году показал серьезный результат в Сирии, возглавляя российскую группировку войск.

Вершиной карьеры стало назначение главкомом ВКС в 2017-м году и присвоение Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».

Тучи над Суровикиным стали сгущаться с ночи 23 июня 2023 года, когда силы ЧВК «Вагнер» заняли Ростов и двинулись маршем на Москву. С тех пор на публике генерала Армагеддона и не видели.

Западные СМИ писали, что Суровикин якобы мог знать о планах Евгения Пригожина и что военная прокуратура даже допрашивала теперь уже экс-главкома ВКС. Официально эти информационные вбросы не подтвердились. Более того, дочь генерала Вероника Суровикина публично опровергла слухи, распространяемые западными СМИ.

Всей правды, понятно, мы никогда не узнаем. Эксперты в беседе с корреспондентом «Татар-информа» все же допускают, что «пригожинский след» в закате карьеры генерала Армагеддона вполне мог быть.

«Наверное, его отношения с Пригожиным могли сыграть негативную роль. Но еще раз хочу сказать, учитывая его знания и опыт проведения боевых операций, он будет еще востребован, и не раз», – уверен Кнутов.

Юрий Кнутов отмечает, что «линия Суровикина» до сих пор считается основной защитной стеной от «контрнаступа» противника Фото: скриншот видео ютуб-канала «День ТВ», youtube.com/@DenTVinform

Сдача Херсона и взрыв Каховской ГЭС

Каким было «правление» Суровикина? При нем Россия начала жестче бить по ключевой инфраструктуре соперника. В целом его работа освещалась в положительном русле. Его коллеги отмечали серьезный опыт и глубокие знания. Многие считают, что столь серьезный специалист должен пригодиться Российской армии и в дальнейшем.

Но были и спорные решения. Как заявил «Татар-информу» Юрий Кнутов, решение Суровикина вывести войска из Херсона вызвало вопросы.

«С одной стороны, он был прав, с другой стороны – оставление правого берега Днепра позволило противнику получить преимущество в силу того, что правый берег выше левого. Это доставляет сейчас проблемы. Ну и плюс взрыв Каховской ГЭС тоже создает определенные сложности с точки зрения снабжения Крыма технической водой. В случае, если бы наши войска держали оборону, вероятность этого была бы нулевая», – считает Кнутов.

При этом он отмечает, что «линия Суровикина» до сих пор считается основной защитной стеной от «контрнаступа» противника.

«На Западе признают, что именно линия Суровикина позволяет нам держать оборону. Это, извините меня, достижение высочайшего уровня», – подчеркивает Кнутов.