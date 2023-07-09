Times объяснила медленный темп контрнаступления Украины «линией Суровикина»

Медленный ход контрнаступления Вооруженных сил Украины связан с упорством российской армии и силой созданных ею укреплений. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты Times.

Аналитик обратил внимание на то, что у российских военных «было время» на создание мощных фортификационных сооружений. Он напомнил о так называемой «линии Суровикина» (по имени генерала армии Сергея Суровикина, заместителя командующего Объединенной группировкой войск — прим. Т-и).

По словам Галеотти, эти укрепления представляют собой обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенной для замедления любой атаки.

Кроме того, отметил эксперт, Вооруженные силы РФ используют достаточно новые образцы вооружений, в том числе модернизированные беспилотники-камикадзе «Ланцет» и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с дальнобойными противотанковыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением.

«Россияне также продемонстрировали способность извлекать уроки <…> — от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников», — констатировал Галеотти, добавив, что в целом российские силы «гораздо более эффективны в обороне».

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ВСУ фактически поменяли стратегию контрнаступления. При этом Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВС РФ имеют весомое преимущество в дальнобойном оружии.