Военные в Казахстане взяли под защиту завод по производству вакцин от коронавируса

Военнослужащие в связи с массовыми беспорядками занялись охраной завода по производству вакцин в Отаре, рассказали в пресс-службе акимата Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегически важный объект», — сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Ранее в бывшей столице страны Алма-Ате установили военную технику и блокпосты, перекрыли дорогу к аэропорту.

В первые дни нового года из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ в Казахстане начались массовые протесты. Вслед за этим последовала отставка Правительства, был принят ряд других мер, однако протестные акции не прекратились. В Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 8 января провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.