Военные США снова сбили неизвестный воздушный объект – на этот раз он летел над Аляской

Американские военные сбили некий «высотный объект», который вошел в воздушное пространство США. Он летел над Аляской на высоте 12 км и представлял опасность для гражданской авиации, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Объект сбили истребителями, после чего он упал на лед в территориальных водах страны.

Кому принадлежит объект и для чего он был запушен, власти СШа пока не установили. Однако отметили, что он существенно меньше и проще, чем китайский аэростат, который военные США сбили над Атлантикой.

«Могу подтвердить, что министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушным пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 километров) и представлял определенную опасность для гражданской авиации. Президент [США Джо] Байден отдал приказ военным сбить объект, что они и сделали», – сказал Кирби (цитата по РИА Новости).

Напомним, американские истребители по приказу Байдена 4 февраля сбили китайский аэростат, ранее вошедший в воздушное пространство страны. Пекин пообещал ответить на это и заявил об ущербе, нанесенном отношениям с Вашингтоном. Глава Минобороны штатов Ллойд Остин предложил своему коллеге из КНР Вэй Фэнхэ провести телефонный разговор после инцидента, но получил отказ.