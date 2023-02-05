Пекин заявил о праве ответить на уничтожение американскими военными своего аэростата

В МИД КНР раскритиковали США за уничтожение китайского аэростата. Пекин назвал действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик, отметив, что оставляет за собой право на любую необходимую реакцию в ответ на инцидент.

«Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли», — говорится в заявлении ведомства.

В китайском МИДе подчеркнули, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены. В то же время Вашингтон утверждает, что он занимался наблюдением за американскими стратегическими объектами.

Напомним, накануне вечером стало известно, что американские военные сбили китайский аэростат, ранее вошедший в воздушное пространство страны. СМИ писали, что объект летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км) и был размером с три школьных автобуса. На фоне обнаружения объекта, США отменили визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена, несмотря на извинения китайских властей.