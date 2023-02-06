Власти Китая заявили об ущербе отношениям с США после инцидента с аэростатом

Американские власти, отдавшие приказ уничтожить китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами, заявил замглавы МИД КНР Се Фэн. Он также призвал США не продолжать нагнетать напряженность между государствами.

«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи [лидеров двух стран] на Бали», – цитирует дипломата РИА Новости.

Китай выражает решительный протест и призвывает США больше не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Пекина, а также не нагнетать напряженность, добавил Се Фэн. По его словам, власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать интересы и достоинство страны. При этом он вновь подчеркнул, что Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия после инцидента.

Напомним, 4 февраля стало известно, что американские военные сбили китайский аэростат, ранее вошедший в воздушное пространство страны. Позже Президент США Джо Байден подтвердил, что это он отдал соответствующее поручение. Пекин пообещал ответить на это. На фоне обнаружения объекта США отменили визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена, несмотря на извинения китайских властей и объяснения, что он залетел в воздушное пространство США случайно.

По данным местных СМИ, аэростат летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км) и был размером с три школьных автобуса.