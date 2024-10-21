Военнослужащим из Нижнекамска передадут две машины в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Две машины в зону СВО передадут военнослужащим из Нижнекамска. В зону спецоперации транспорт доставит боец с позывным Бурбон, служащий в 1-ой славянской бригаде. Сейчас его артиллерийская бригада работает в Горловке.

Средства на авто передала семья нижнекамца Андрея Мишина. Мужчина был ветераном боевых действий в Афганистане, а после начала спецоперации вместе с женой всячески помогал военнослужащим. В августе мужчины не стало, близкие решили продолжить патриотические поступки главы семьи.

«Он понимал, каково ребятам там, плюс он сам простой парень из деревни», — рассказала дочь Андрея Мишина Роза Князева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сослуживцы времён Афганистана постарались поддержать семью Мишиных: приехали из разных регионов на похороны, посетили поминки в особые дни. Для многих товарищей мужчина запомнился позывным «Палыч» — так к нему обращались близкие и друзья. А теперь это слово украшает капот УАЗ «Патриот». Именно с таким транспортом жена и дети ассоциируют главу семейства.

«Такие автомобили очень хорошо востребованы. На обычном транспорте там не проехать. Например, надо забрать раненых или провести срочно ротацию, как раз такие автомобили не подводят и служат очень долго», — рассказал боец с позывным Бурбон.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За ремонт машин отвечает местный нижнекамский автокомплекс. Это уже 29-я и 30-я машины, которые команда готовит к отправке. Братья Роман и Сурен Авдоян, помимо транспорта, занимаются и другими видами гуманитарной помощи. Собирают одежду, продукты, технику, предметы личной гигиены, медицинское оборудование и препараты. Сейчас, говорят, нуждаются в отопительных приборах. Зима уже близко.

«На сегодняшний день народ и армия едины, тыл помогает фронту, наши парни не чувствуют себя брошенными. Ребята довольны, с ними созваниваемся. Ну и хотелось бы сказать нашим ребятам, что вместе мы сила, враг будет разбит, победа будет за нами», — говорят братья Авдоян.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Это вторая машина, которую Мишины отправляют на передовую, первая — «УАЗ Патриот» — уехала ещё в декабре прошлого года. Вместе с «Патриотом» на СВО поедет автомобиль Лада 2105 — личный транспорт контрактника из Нижнекамска. С 2022 года он служит в составе батальона «Алга».

«Они быстро чинятся, на них меньше тратишься, больше вероятность найти детали, проходимость у таких машин тоже хорошая», — говорит боец с позывным Вжик.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой