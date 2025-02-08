Военнослужащим из Нижнекамска передадут 6 машин и полевой храм в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Накануне из Нижнекамска в зону спецоперации отправилась целая колонна машин. Среди них — полевой храм, в котором будут проводить церковную службу. Также нашим бойцам передадут стройматериалы, продукты, технику и письма.

10-летний Арсений — один из авторов 150 писем для военных. Послания надежно привязаны к небольшим коробочкам со сладостями. Названия некоторых точно ассоциируются с нижнекамскими бойцами. Например, шоколад «Победа» или чай «Крепкий характер». Презенты волонтеры приурочили к предстоящему Дню защитника Отечества.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы с нашей дружной командой салона цветов "Гараж" стараемся часто принимать участие в различных акциях. Летом мы подготовили медикаменты для госпиталя, большую партию отправляли, стараемся принимать участие часто», – рассказала предприниматель, волонтер Лариса Абрамович.

Также от пункта группы «Гуманитарка Татарстан» выехала целая колонна машин. Одна из них совершенно не похожа на остальные. Внутри нее – антиминс и иконы. Это первый полевой храм, отправленный из Нижнекамска. Он поможет совершать службы даже там, где этого не делали ранее.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Каждый такой храм там на счету. Из Татарстана это, наверное, даже первый храм. Есть от других регионов, которые тоже организовали на базе таких вездеходов, УАЗиков, полевые храмы. Чтобы они могли проехать в то место, где нуждаются, где воины стоят на передовой. И в нужный момент, когда есть возможность, совершить службу, исповедовать и причащать наших воинов», – рассказал протоиерей, благочинный Нижнекамска Александр Колчерин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Теперь количество машин, отправленных волонтерами, увеличилось до 41. Появляются все по-разному: их покупают предприниматели или неравнодушные горожане, а некоторые даже передают личный транспорт. Перед поездкой каждый автомобиль ремонтируют в автокомплексе «Ролис».

«Они здесь бывают в очень плачевном, можно сказать, состоянии. Так как УАЗиков-вездеходов уже не осталось, старые привозят. Мы, наверное, в два раза больше тратим на эти автомобили, чтобы привести в порядок. Кому-то движки, кому-то коробки, внешний вид всем обязательно делаем и только потом отправляем туда», – рассказал администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Роман Авдоян.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В зону спецоперации транспорт перегонят бойцы и доставщики «Гуманитарки». Они привезут ребятам и печки, целлофан для укрытия окопов, продукты, масксети и многое другое.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.