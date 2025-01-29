Военнослужащий из Челнов получил четыре награды в зоне СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Горец из Набережных Челнов отправился в зону спецоперации в конце 2022 года. Служит боец на Угледарском направлении. На его груди пять наград, четыре из которых он получил на СВО. Одна из последних — медаль Суворова. Ее вручили два месяца назад. Еще одна награда — «За разминирование». Военнослужащие обнаружили заминированные железную дорогу и проезд.

«Довели гражданские, что там мина. Мы пошли с товарищем, проверили. Заминирована. То есть, возможно, когда гражданские или военные будут проходить, пострадают. Доложили командирам. Они говорят: „Если есть возможность, разминируйте своими силами“. Посовещались, решили разминировать путем подрыва», — рассказал боец во время встречи с мэром города Наилем Магдеевым.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С конца 2022 года на передовой находится еще один челнинец — военнослужащий с позывным Тигр. Служил в направлении Сватово-Кременная, сейчас находится в Авдеевке. Мужчина трудится в ремонтной роте. Там восстанавливают не только поврежденную технику, но и устанавливают бронепластины и дополнительную защиту. За свой труд получил медаль «За воинскую доблесть» 2-й степени.

«Подбитые техники вытаскиваем, ремонтируем. Я там сварщиком работаю. Насколько можно, делаем. Машины стараемся восстанавливать вовремя. И гуманитаркой нам машины отправляют. Из них мы баги делаем», — поделился боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащие рассказали Магдееву, что настрой у них боевой. Все уверены в Победе. Враг отступает. Градоначальник же поделился, что он обсуждает.

«Говорим о выплатах нашим военнослужащим, о тех вопросах, которые требуют нашего решения. Вы знаете, что мы поддерживаем шефские связи с нашими воинскими частями. Достаточно большое количество оборудования, медикаментов, продуктов питания, сложной техники доставляем по обращению наших военнослужащих в Армию», — отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Познакомил мэр военнослужащих и с еще одним своим помощником. Илья Зуев будет курировать направление СВО.

«Очень большой, актуальный вопрос — поддержка участников СВО, особенно тех, кто вернулся и привыкает после войны к гражданской жизни. Там очень много вопросов, связанных с психологическим состоянием, с физическим здоровьем. Ими нужно заниматься: это и прохождение реабилитации, это и восстановление здоровья», — сказал помощник мэра.

Также Зуев займется вопросами восстановления и адаптации военнослужащих к гражданской жизни.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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