Военкор Поддубный поделился воспоминаниями об атаке БПЛА на его автомобиль

Журналист ВГТРК Евгений Попов опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент интервью с военным корреспондентом Евгением Поддубным после ранения.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, – сказал корреспондент. – Помню, что отчаянно хотел жить».

На фоне слышен звук кардиомонитора реанимации. Попов отметил, что его коллега сейчас идет на поправку.

Несколько дней назад в Курской области в машину Поддубного влетел украинский FPV-дрон.