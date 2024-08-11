Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Военкор Поддубный поделился воспоминаниями об атаке БПЛА на его автомобиль
Журналист ВГТРК Евгений Попов опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент интервью с военным корреспондентом Евгением Поддубным после ранения.
«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, – сказал корреспондент. – Помню, что отчаянно хотел жить».
На фоне слышен звук кардиомонитора реанимации. Попов отметил, что его коллега сейчас идет на поправку.
Несколько дней назад в Курской области в машину Поддубного влетел украинский FPV-дрон.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»