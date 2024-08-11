news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 августа 2024 18:39

Военкор Поддубный поделился воспоминаниями об атаке БПЛА на его автомобиль

Скопировать ссылку

Журналист ВГТРК Евгений Попов опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент интервью с военным корреспондентом Евгением Поддубным после ранения.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, – сказал корреспондент. – Помню, что отчаянно хотел жить».

На фоне слышен звук кардиомонитора реанимации. Попов отметил, что его коллега сейчас идет на поправку.

Несколько дней назад в Курской области в машину Поддубного влетел украинский FPV-дрон.

читайте также
Военкор Евгений Поддубный дал первый комментарий после ранения
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного
Они смотрят смерти в глаза: кто кроме Поддубного стал целью охоты ВСУ на военкоров
Они смотрят смерти в глаза: кто кроме Поддубного стал целью охоты ВСУ на военкоров
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400