СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании деятельности журналиста заведено после атаки ВСУ на военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщает информационный центр СК России.

«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники СК России принимают меры по установлению и пивлечению к ответственности лиц, причастных к покушению на военкора.

Накануне стало известно, что машина военкора Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

В настоящее время состояние раненого военкора оценивается как тяжелое. После стабилизации состояния Евгения Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.