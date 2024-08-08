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СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного
Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании деятельности журналиста заведено после атаки ВСУ на военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщает информационный центр СК России.
«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», – говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники СК России принимают меры по установлению и пивлечению к ответственности лиц, причастных к покушению на военкора.
Накануне стало известно, что машина военкора Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
В настоящее время состояние раненого военкора оценивается как тяжелое. После стабилизации состояния Евгения Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.
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