Военкор Евгений Поддубный дал первый комментарий после ранения

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время состояние раненого военкора оценивается как тяжелое. После стабилизации состояния Евгения Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения, сообщил врио губернатора Курской области.