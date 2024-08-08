Они смотрят смерти в глаза: кто кроме Поддубного стал целью охоты ВСУ на военкоров

Поддубному оказали медицинскую помощь и в настоящее время доставили в московский Институт скорой помощи им. Склифосовского

Фото: стоп-кадр видео t.me/dzdmos

Живи, Поддубный!

Во время боев в Курской области, как и положено настоящему военкору, находился журналист ВГТРК Евгений Поддубный. Днем он записал и выложил видео о ситуации в регионе, а в 19:35 написал в своем телеграм-канале пост о зверствах украинских военных. После этого Поддубный в одной машине, а его съемочная группа в другой подъехали к городу Суджа Курской области.

Видео: t.me/epoddubny

Дальше, со слов очевидцев, в машину Поддубного влетел украинский FPV-дрон, машина от взрыва покатилась в кювет и воспламенилась. Когда его коллеги из съемочной группы подбежали к машине, она сгорела почти полностью, и они сделали вывод о гибели Поддубного, о чем сообщили в Москву. Эта новость почти мгновенно распространилась по информационному пространству.

Но, как оказалось, Евгения Поддубного выбросило из машины во время взрыва, и его позже неподалеку в кювете обнаружили все те же коллеги по съемочной группе. Сам Поддубный находился в тяжелом состоянии – у него был тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, множественные закрытые переломы и осколочные ранения, а также повреждение респираторной системы

Поддубному оказали медицинскую помощь и в настоящее время доставили в московский Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Сообщение от раненого корреспондента ВГТРК опубликовал врио губернатора Алексей Смирнов.

Видео: t.me/dzdmos

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – сказал раненый военкор.

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Кто такой Евгений Поддубный?

Журналист и военный корреспондент Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Окончил психологический факультет Белгородского государственного университета.

Поддубный много работал в горячих точках. Освещал конфликты в Ираке, Афганистане, Сирии, Израиле и секторе Газа, Абхазии, Южной Осетии и на Украине. На протяжении многих лет он остается автором и ведущим программы «Война» о современных военных конфликтах.

Поддубный много работал в горячих точках Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Он автор документальных фильмов «Битва за Сирию», «Цена поражения» (о потерях Киева во время конфликта в Донбассе), «Батя» (о лидере ДНР Александре Захарченко), «Пальмира», «Алеппо. Освобождение» и других.

В настоящее время Евгений Поддубный – руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Член Академии российского телевидения (2010). Заслуженный журналист Российской Федерации (2018).

В 2018 году стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. На президентских выборах 2024 года вновь стал доверенным лицом главы государства. За свою самоотверженную работу удостоен государственными наградами РФ: орден Мужестве (2014), орден Александра Невского (2015), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017) и еще рядом медалей.

На Западе журналиста обвиняют в распространении «дезинформации» и «кремлевской пропаганды». Он находится под санкциями Великобритании, Австралии, Канады и Украины.

Евгений Поддубный представляет собой просто эталон современного военного корреспондента – можно сказать, он легендарная личность в журналистском цеху. Он известен глубоким пониманием специфики военных действий, обостренным чутьем на острый материал и умением работать со всеми каналами донесения информации.

В 2018 году Поддубный стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина Фото: kremlin.ru

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Произошедшее с Поддубным напоминает о том, какое опасное занятие – быть военным корреспондентом. Они подвергают себя запредельному риску. Отсюда и немалые жертвы среди представителей этой опасной профессии. Проведение СВО на Украине пополнило скорбный список новыми записями.

В ночь на 14 июня 2022 года в ходе СВО погиб военный журналист полковник Сергей Постнов – начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

1 октября 2022 года стало известно, что в боях под Авдеевкой (Донецкая область) погиб журналист Алексей Ильяшевич, обозреватель калининградского онлайн-издания RuBaltic.

20 октября 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне, одна из ракет упала в районе Антоновского моста. В результате погибли четыре человека, десять были ранены. Среди погибших были два сотрудника телеканала «Таврия», в том числе журналист и продюсер Олег Клоков.

22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ нанесли артиллерийский удар по журналистам РИА Новости и «Известий», готовившим материалы об обстрелах населенных пунктов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

23 ноября 2023 года от полученных ранений умер корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, пострадавший 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области.

19 апреля 2024 года в результате атаки FPV-дрона в зоне военной операции погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин.

И это только самые известные случаи. В зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мер, 30 российских журналистов, заявил Президент России Владимир Путин в июне на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

И пока идет СВО на Украине, опасность для жизни работающих там российских военных корреспондентов будет оставаться на самом высоком уровне. А пока хочется присоединиться к массовым пожеланиями со всех частей нашей страны для Евгения Поддубного. Выкарабкивайся, легендарный военкор!