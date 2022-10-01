Военкор Коц признал блокировку дороги на Сватово из Лимана

Вооруженные силы Украины фактически блокировали дорогу из города Красный Лиман (иначе Лиман) на Сватово. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Бои в Тернах, в тот район отрабатывает наша артиллерия. Дорога на Кременную пока остается, но на нее выходят ДРГ. Также противник пытается навязать бои в районе Торского, есть риск физического блокирования дороги», — написал Коц.

По словам российского военкора, артиллерия 2-го армейского корпуса (Народной милиции Луганской народной республики) ведет огонь по украинским колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского. Кроме того, «замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское».

Ранее Коц заявлял, что обстановка под Красным Лиманом, который пытаются окружить ВСУ, остается тяжелой, однако «не катастрофичной». На тот момент, по его данным, дорога по трассе из Кременной через Торское не была перерезана.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские военные и представители ДНР в Красном Лимане держатся из последних сил. «Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок», — констатировал он.

Бои за Лиман начались еще 10 сентября, когда российские войска оставили города Балаклея и Изюм в Харьковской области Украины. В Министерстве обороны РФ тогда заявили, что силы были переброшены на Донецкое направление.