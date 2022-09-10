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Ру Тат
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Политика
10 сентября 2022  19:20

Пушилин признал тяжесть ситуации в Красном Лимане

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В городе Красный Лиман (иначе — Лиман) сложилась достаточно тяжелая ситуация. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Немного о Красном Лимане: ситуация там остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики», — рассказал Пушилин в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По словам руководителя ДНР, он остается «на связи» с местными администрациями, экстренными службами и военными.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что Красный Лиман не занят украинскими войсками. «В Лимане продолжается бой. <…> Противник пока остановлен», — пояснил он.

Ранее власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

#спецоперация на Украине
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