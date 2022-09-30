Пушилин: Союзники в Красном Лимане держатся из последних сил

Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Подразделения союзников сталкиваются с постоянными атаками и «держатся из последних сил», подчеркнул сегодня глава ДНР Денис Пушилин.

«Ситуация остается тяжелой... Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, военные предпринимают все, чтобы удержаться на позициях и избежать тяжелых потерь. Он отметил, что к ним подтягивается подкрепление, «во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение».

Ранее глава народной республики заявил, что Красный Лиман попал в полукольцо, российские военные и представители народной милиции республик Донбасса частично потеряли контроль над двумя населенными пунктами.

Позднее корреспонденты РИА Новости отметили, что военным удалось остановить наступление ВСУ. Село Торское и дорога снабжения, несмотря на обстрелы, остаются под контролем союзников.