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Ру Тат
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Происшествия
10 июля 2022  20:56
Павел Климчак

Водолазы осматривают место, где затонул теплоход в Татарстане

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К месту, где сегодня затонул пассажирский теплоход под Казанью, прибыли водолазы для осмотра затонувшего судна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане на Волге затонул пассажирский теплоход. Никто не пострадал, всех пассажиров затонувшего судна спасли баржа и теплоход «Добрый». Возбуждено уголовное дело.

Чуть позже «Татар-информ» опубликовал комментарий супруга одной из пассажирок теплохода, который рассказал о крушении судна.

#водолазы #теплоход
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