Водолазы осматривают место, где затонул теплоход в Татарстане

К месту, где сегодня затонул пассажирский теплоход под Казанью, прибыли водолазы для осмотра затонувшего судна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане на Волге затонул пассажирский теплоход. Никто не пострадал, всех пассажиров затонувшего судна спасли баржа и теплоход «Добрый». Возбуждено уголовное дело.

Чуть позже «Татар-информ» опубликовал комментарий супруга одной из пассажирок теплохода, который рассказал о крушении судна.