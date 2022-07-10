Уголовное дело завели после того, как под Казанью на Волге затонул теплоход

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации судна, повлекшее причинение крупного ущерба». Следователи допрашивают свидетелей, назначается ряд экспертиз.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь», – сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане на Волге затонул пассажирский теплоход. Никто не пострадал, всех пассажиров затонувшего судна спасли баржа и теплоход «Добрый».

Чуть позже «Татар-информ» опубликовал комментарий супруга одной из пассажирок теплохода, который рассказал о крушении судна.