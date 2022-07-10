МЧС РТ: Людей с затонувшего судна спасли баржа и теплоход «Добрый»

Сегодня в 17.55 от капитана теплохода «Добрый»поступило сообщение о том, что он взял на борт 30 человек, которые находились на барже.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в Верхнеуслонском районе вблизи населенного пункта Захваткино затонуло маломерное судно, на котором находились 30 человек.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



Спасённых на прогулочном теплоходе «Добрый» доставили в речной порт. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Марка затонувшего маломерного судна уточняется. Для обследования затонувшего теплохода привлекаются водолазы ЗПСО №2», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.