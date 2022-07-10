«Мы тонем»: муж одной из пассажирок затонувшего в РТ теплохода рассказал о крушении судна

Тимур Даутов – супруг одной из пассажирок теплохода, который сегодня днем затонул на Волге под Казанью, рассказал подробности крушения судна.

«Жена поехала с друзьями отмечать день рождение. Судно отходило от Волжской гавани. Вначале они шли порядка 50 минут до острова. Отмечали там, а после погрузились на корабль. В этом момент мне позвонила супруга и сказала, что они отплывают», – поделился Тимур.

Через несколько минут мужчине вновь поступил звонок от супруги. Она сказала, что теплоход сильно накренился и они тонут.

«Супруга сказала, что они тонут. Буквально через пять минут перезвонила и сказала – мы в воде», – продолжил рассказ мужчина.

Рядом стояла баржа. Мужчины надели спасжилеты на женщин, сами поплыли на сапбордах.

«Нескольких человек подобрали катера, но большая часть доплыла до баржи. Знаю, что никто не пострадал. Не считая шока – такой стресс», – добавил Тимур.





Ранее «Татар-информ» сообщало, что на Волге под Казанью затонул теплоход. Все пассажиров удалось спасти.