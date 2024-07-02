Водителя Porsche, который совершил смертельное ДТП в центре Казани, доставили в суд

В Приволжский суд Казани доставили водителя Porsche, который в минувшее воскресенье совершил смертельное ДТП в центре Казани. Сегодня ему изберут меру пресечения.

На видео видно, что Василий Барнабишвили хромает на правую ногу, по всей видимости, травму он получил в том самом ДТП.

По предварительным данным, 33-летний Василий Барнабишвили за рулем Porsche не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара оба автомобиля влетели в ограждение. 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб. Позднее стало известно о задержании водителя премиального авто.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.