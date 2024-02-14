Во время «Игр будущего» от «Проспекта Победы» до Kazan Expo запустят бесплатные шаттлы

Во время проведения «Игр будущего» с 19 февраля по 3 марта от станции метро «Проспект Победы» до Kazan Expo будут курсировать бесплатные шаттлы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«До Kazan Expo от станции метро „Проспект Победы” будут курсировать бесплатные шаттлы, также зрители могут воспользоваться электричками от железнодорожного вокзала до станции „Аэропорт”. При предъявлении билета на соревнование проезд будет бесплатный», — отметил спикер.

Министр пояснил, что расписание бесплатных шаттлов можно будет найти на официальном сайте «Игр будущего» и приложении соревнований.

Ранее стало известно, что Kazan Expo примет больше всего дисциплин «Игр будущего», а также будут задействованы несколько площадок внутри Казани.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.