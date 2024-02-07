«Во многом превосходить иноземное»: в Татарстане готовятся отметить 190-летие Менделеева

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

8 февраля, в День Российской науки, в стране будет отмечаться значимая дата — 190-летие со дня рождения выдающегося химика Дмитрия Менделеева. Присоединится к торжествам и единственный город, названный именем легендарного ученого, татарстанский Менделеевск.

Основной точкой празднования станет московский парк «Зарядье», где откроется выставка «Менделеев. Элементы», созданная в рамках Десятилетия науки и технологий и приуроченная к Году семьи, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

Объединит города, связанные с именем Менделеева, и телемост «Россия Менделеева», который свяжет ряд городов России, в том числе и новые регионы.

Накануне анонс празднования появился в социальных сетях главы района Радмира Беляева. На кадрах актер в образе Менделеева переносится из начального этапа становления химической промышленности России — завода имени Карпова, продолжающего дело именитых промышленников Ушковых, к современному этапу — крупному комплексу по производству удобрений.

«Этот год особенный для всех нас. 190-летие выдающегося химика отмечает в этом году весь мир. Менделеевск и „Аммоний“ также готовятся к этому историческому дню, программа уже разработана», — поделился глава района.

Известно, что Дмитрий Иванович Менделеев несколько раз посещал Бондюгу (современный Менделеевск) по приглашению промышленников Ушковых. Великий российский химик провел некоторое время на химических заводах Ушковых, работая над технологией производства бездымного пороха. В 1893 году также по совету Менделеева, здесь запустили завод керамических кислоупорных изделий и шамотного кирпича, производивший знаменитую «ушковскую плитку».

Дмитрий Менделеев восхищался химическим производством Ушковых.

«<...> Я, знавший немало западноевропейских химических заводов, увидел, что может созданное русским деятелем не только не уступать, но во многом превосходить иноземное...» — написал он в журнале «Новое время» в 1898 году.

Программа празднования 190-летия со дня рождения Дмитрия Менделеева начнется в 10 часов утра в Краеведческом музее квест-экскурсией «По следам Менделеева». Страницы истории в своей лекции «Его именем назван город» пролистает хранитель фондов Краеведческого музея Менделеевска Ольга Смолькова. Начало — в 13 часов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В куполе «Атмосфера» в 14 часов стартует театрализованная программа «Заря над Тоймой», где главными персонажами станут Дмитрий Менделеев и Петр Ушков. Театральная постановка раскроет более чем 30-летнюю дружбу двух известных представителей химической отрасли России.

Программа празднования 190-летия великого химика в Менделеевске завершится показом документального фильма «Вселенная Менделеева» Андрея Буровского. Начало – в 18.30.

Также в рамках значимой даты, Менделеевск в конце февраля примет Республиканскую открытую олимпиаду по химии «Потомки Менделеева», на которую приедут старшеклассники со всей страны.

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