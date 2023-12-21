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Рифкат Минниханов показал два возможных логотипа Года научно-технологического развития
На суд Правительству Татарстана будет представлено два логотипа Года научно-технологического развития, объявленного в республике. Варианты на общем заседании Академии наук РТ представил президент АН РТ Рифкат Минниханов.
«В Татарстане 2024 год объявлен Годом науки и технологий. Важно его правильно позиционировать. Коллегами разработано два варианта логотипа. Они будут представлены на суд нашего руководства», – сказал Рифкат Минниханов.
На первой эмблеме можно увидеть крылатого барса в прыжке, на второй узнается элемент татарского орнамента – тюльпан. Оба предмета нарисованы в минималистичном стиле и с помощью цветового градиента гармонично вписываются в надпись «2024 Год научно-технологического развития – Татарстан фәнни-технологик усеш елы».
Он попросил академиков поделиться своим мнением касательно каждого из логотипов. Мнения присутствующих разделились.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. 14 сентября он подписал соответствующий указ.
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