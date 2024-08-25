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Во Франции заявили, что Дуров собирался провести в Париже как минимум вечер
Задержанный во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров собирался провести в Париже как минимум один вечер и устроить ужин. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.
Один из следователей заметил, что бизнесмен мог прилететь во Францию, несмотря на нахождение в розыске, из-за чувства безнаказанности. «Хватит безнаказанности с Telegram», — сказал собеседник агентства.
Вместе с Дуровым в момент задержания находились охранник и женщина — AFP называет ее ассистенткой. По информации российского Telegram-канала Baza, она была задержана вместе с предпринимателем.
Никаких официальных заявлений в связи с задержанием Дурова власти Франции не сделали до сих пор. Прокуратура Парижа отказалась предоставить направившему запрос AFP какую-либо информацию «относительно процедуры, соблюдаемой в ходе расследования», упомянув «текущие обстоятельства».
Накануне стало известно, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Сегодня, 25 августа, он должен предстать перед судом.
Французские власти считают Дурова из-за недостаточной, на их взгляд, модерации мессенджера и отказа сотрудничать с правоохранителями соучастником незаконной деятельности. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, торговлей наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег и преступлениями против детей.
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