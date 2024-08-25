Павла Дурова поместили под стражу после задержания в аэропорту Ле-Бурже

Во Франции задержан и помещен под стражу основатель Telegram Павел Дуров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованной информации, российский бизнесмен задержан в аэропорту Ле-Бурже, расположенном в 12 км к северо-востоку от Парижа. Сообщается, что частный самолет с Дуровым прибыл из Азербайджана.

По данным французского кабельного информационного телеканала LCI, арест произвели жандармы GTA (Gendarmerie des transports aériens) по ордеру о розыске.

«Сегодня он должен предстать перед следственным судьей, а в воскресенье ему может быть предъявлено обвинение по целому ряду преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, обращение с крадеными товарами, педофилия и т.д», – утверждает издание.