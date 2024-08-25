Такер Карлсон отреагировал на арест Павла Дурова во Франции

Предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров стал «живым предупреждением» для всех владельцев платформ, которые отказываются цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. Об этом на своей странице в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) написал журналист Такер Карлсон.

«Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — резюмировал американский журналист, отмечая, что именно западная страна и активный член НАТО посадила Дурова под замок.

Накануне сообщили о том, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, расположенном в 12 км к северо-востоку от Парижа, и поместили под стражу.