Медведев: Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», но просчитался

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, вспомним давний разговор с предпринимателем, во время которого спросил у него, почему он не хочет сотрудничать с российскими правоохранительными структурами по тяжким преступлениям.

«„Это моя принципиальная позиция“, — заявил он. „Тогда будут серьезные проблемы в любой стране“, — сказал ему я. Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах, — отметил Медведев. — Хотел быть гениальным „человеком мира“, который отлично живет без Родины. Он просчитался».

Политик подчеркнул, что Дуров врагов России является русским — и потому непредсказуемым и опасным, он не находится на одной позиции с Илоном Маском или Марком Цукербергом.

«Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…» — заключил Медведев.

Накануне сообщили о том, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, расположенном в 12 км к северо-востоку от Парижа, и поместили под стражу.