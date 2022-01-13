Во Франции одобрили введение вакцинных пропусков для посещения общественных мест

Сенат Франции одобрил большинством голосов законопроект о введении вакцинных пропусков в общественных местах, который был принят нижней палатой парламента, Национальным собранием, 6 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сенат одобрил законопроект по усилению мер борьбы с санитарным кризисом с изменениями», — говорится в заявлении Сената, размещенном в его Twitter’е.

Согласно законопроекту, вакцинный пропуск потребуется при посещении всех ресторанов, кафе, баров и любых культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только вакцинированным жителям Франции.

Отрицательный тест на коронавирус и перенесенный коронавирус больше не будет служить условием получения QR-кода, как это было, когда в стране действовал режим санитарных пропусков. Нововведения вступят в силу с 15 января.

На сегодняшний день во Франции уже вакцинировались против Covid-19 53 млн жителей при общей численности населения в 67 млн человек.

В конце 2021 года из-за нового омикрон-штамма в Париже отменили все ежегодные праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство».