В новогоднем дворе Присутственных мест актеры казанских театров прочтут сказки по ролям

С 1 по 14 января во дворе Присутственных мест на Новогодней Кремлевской ярмарке актеры казанских театров прочтут по ролям детские сказки «Морозко», «Шурале» и «Камыр-Батыр». Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов, это будут красочные выступления в новогодних костюмах и гриме.

Сказки прочитают Роман Богданов и Ильдар Валеев — актеры театра Sdvig и театра «Сдвиг по фазе». Послушать их можно будет в полдень 1 января, 4 января, с 5 по 7 января, а также 14 января.

Представления будут проходить в зоне созерцания у звезд и луны. Вход свободный.

Напомним, с 20 декабря по 15 января во дворе Присутственных мест будет работать Новогодняя Кремлевская ярмарка. Для двора разработали специальную концепцию оформления, на территории разместили арт-объекты и поставили 17-метровую елку. В течение новогодних каникул здесь будут проходить спектакли, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Присутственных местах Казанского Кремля пройдут зимние музыкальные вечера и детские спектакли, а также экскурсии с переводом на русский жестовый язык.