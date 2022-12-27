В присутственных местах Казанского Кремля пройдут зимние музыкальные вечера

С 1 по 13 января на территории Казанского Кремля состоится серия концертов местных музыкальных исполнителей, групп и диджеев. Об этом «Татар-информу» сообщили в Институте развития городов Татарстана.

Первыми в Новом году, 1 января в 19.00, на площадке жителей и гостей города встретят кавер-группа «Киви» (музыкальный коллектив, исполняющий хиты в стилях диско, рок-н-ролл, поп, рок и блюз), а также известный своими коллаборациями с комиками и сетами на лучших вечеринках города DJ Malsi Music.

3 января в 19.00 состоится зимний музыкальный вечер под романтичную электронную музыку синти-поп проекта из Казани «Оммаж» и мультижанровой кавер-группы Kudri.

Пятничный вечер 6 января 19.00 пройдет под акустический лаунж-дуэт Lia & Ben и этно-джазовый музыкальный коллектив из Казани — Shanu.

13 января Старый Новый год можно будет провести, слушая автора-исполнителя в жанрах поп/альтернатива Fauzia, диско- и поп-исполнительницу Tамару NOVA и известный казанский джазовый коллектив JIVE. Начало также — в 19.00.

Выступления будут проходить на площади у Консисторской башни.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во дворе Присутственных мест пройдут восемь бесплатных детских спектаклей.