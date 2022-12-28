Во дворе Присутственных мест пройдут экскурсии с переводом на русский жестовый язык

В новом общественном пространстве Казани — дворе Присутственных мест в Кремле — 4 и 7 января будут организованы экскурсии с переводом на русский жестовый язык.

Экскурсии проведут Дарья Муратова из музея-заповедника «Казанский Кремль» и Зиля Гарипова из Института развития городов Татарстана. Переводчиками выступят Салина Гарнаева и Екатерина Ибатуллина.

Начало встреч — в 14.00. Место встречи — входная арка первого подъезда Присутственных мест. Вход на экскурсии свободный.

Как уточнили «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, участникам встречи расскажут об истории двора, а также о том, что уже изменилось тут и какого еще благоустройства ожидать горожанам и туристам к будущему лету.

Ранее двор Присутственных мест никогда не был частью общественной жизни Казани. В разное время здесь находились конюшни, кузницы или асфальтированная парковка. Но с весны этого года пространство начало преображаться.

Проектом занимаются Институт развития городов Татарстана, московское бюро «Рождественка», казанская компания Miriada Group и «Татинвестгражданпроект». Здесь уже положили брусчатку и сделали архитектурную подсветку фасадов здания Присутственных мест и крепостной стены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Присутственных местах Казанского Кремля пройдут зимние музыкальные вечера и детские спектакли.