Во дворе Присутственных мест пройдут восемь бесплатных детских спектаклей

С 29 декабря по 8 января для маленьких гостей Новогодней Кремлевской ярмарки во дворе Присутственных мест Казанского Кремля артисты покажут уличные театральные представления «Кощей против Нового года», «Времена года», «Пушистое турне» и «Мастерская подарков».

Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, каждый спектакль пройдет по два раза на протяжении новогодних каникул.

Сказка «Кощей против Нового года» будет представлена публике 29 декабря в 18.00 и 2 января в 15.00. Юным зрителям предстоит помочь Деду Морозу спасти Новый год от Кощея вместе с друзьями дедушки — Богатырем и Олененком.

Сказку «Времена года» можно будет увидеть 30 декабря в 18.00 и 1 января в 15.00. Юным зрителям и взрослым покажут красочный спектакль, где гости смогут вместе с актерами помирить времена года друг с другом.

Сказка «Пушистое турне» запланирована к показу 14 января в 16.00 и 15 января в 16.00. Персонажи представления, музыкальные зайчики, не смогли договориться, в каком жанре исполнить новогоднюю песню. Юные гости смогут помочь вернуть музыкальную гармонию в мир.

Сказка «Мастерская подарков» состоится 31 декабря в 18.00 и 3 января в 15.00. Гостей пригласят вместе с эльфами остановить проказника, который решил оставить все сладости себе.

Уличные спектакли можно посетить бесплатно. Они будут проходить во дворе у Консисторской башни.

С 20 декабря по 15 января во дворе Присутственных мест будет работать Новогодняя Кремлевская ярмарка. Для двора разработали специальную концепцию оформления, на территории разместили арт-объекты и поставили 17-метровую елку. Здесь будут проходить спектакли, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.