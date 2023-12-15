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Новости Татарстана и Казани
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Во дворах Казани установят 175 евроконтейнеров для сбора отходов
Во всех районах столицы Татарстана в рамках программы «Наш двор» региональный оператор — УК «ПЖКХ» установит 175 евроконтейнеров для сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Половина контейнеров уже передана управляющим компаниям города, остальная половина должна появиться на площадках до конца года, уточнили в пресс-службе регионального оператора.
Ранее в УК «ПЖКХ» анонсировали, что количество желтых сеток для раздельного сбора мусора во дворах жилых домов Казани до конца года превысит 1,4 тыс. штук.
В будущем году по инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым программе «Наш двор» планируется привести в порядок 833 территории в 32 муниципалитетах Татарстана. Необходимые затраты оцениваются в 10 млрд рублей.
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