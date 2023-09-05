Гендиректор УК ПЖКХ объяснил, какой мусор нужно выбрасывать в желтые сетки

Количество желтых сеток для раздельного сбора мусора во дворах жилых домов Казани до конца года увеличится до 1,4 тыс. штук. Какой мусор можно складировать в таких прозрачных контейнерах, рассказал сегодня гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«В Казани внедрен дуальный сбор, это желтая сетка. Ошибочно ее называют желтой сеткой для пэт-бутылок, но это не так. Туда можно класть пэт-бутылки, стекло, металл и бумагу. Таких сеток по городу поставлено 1,3 тыс. штук, еще порядка 150 штук до конца года будет установлено», – сказал он.

Желтые сетки имеют небольшие отверстия для мусора. Отходы из них собирает отдельная машина.

«Если вы пошли по пути раздельного сбора мусора, то ищите желтые сетки. Если их нет в вашем дворе, то пишите нам, мы будем устанавливать», – подчеркнул Чекашов.

В прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн Евгений Чекашов рассказал, почему образуются свалки мусора на контейнерных площадках, о раздельном сборе, сортировке отходов и ответил на вопросы татарстанцев.