В следующем году по программе «Наш двор» в РТ планируют привести в порядок 833 территории

В Татарстане продолжается работа по формированию республиканской программы «Наш двор» на 2024 год. Согласно предварительному перечню, в порядок будут приведены 833 двора в 32 муниципалитетах. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина.

Провел совещание в режиме видеосвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На данный момент список и распределение лимита находятся на согласовании. С 15 декабря во всех районах Казани должны будут проходить очные встречи с жителями, рассказала докладчица.

Представители фонда и администраций районов города презентуют местным жителям основные принципы и обязательные виды работ по программе. Им расскажут об этапах предстоящих работ и продемонстрируют схемы дворов, а также ответят на их вопросы.

Зиннатуллина подчеркнула, что подобные встречи и обсуждение запланированных работ позволяют привести благоустройство дворов в соответствии с реальными запросами жителей.

Относительно подведения итогов реализации программы «Наш двор» в завершающемся году директор Института развития городов РТ заметила, что исполнительная документация по проведенным дорожным работам сдана на 100%. В систему «Бипиум» загружено 95% схем. Не в полном объеме загружена документация лишь трех районов: Алексеевского, Альметьевского и Нижнекамского.

Кроме того, 100% документации сдано по работам, связанным с обеспечением освещения в отремонтированных дворах, уточнила Наиля Зиннатуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что два двора из программы «Наш двор» в РТ смогут сдать только в начале 2024 года. Всего в будущем году на реализацию программы в Татарстане направят 10 млрд рублей.