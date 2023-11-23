В 2024 году на программу «Наш двор» в Татарстане направят 10 млрд рублей

В будущем году Татарстан направит на программу благоустройства городской среды «Наш двор» 10 млрд рублей. Об этом рассказал на круглом столе форума «Молодой специалист — строитель будущего» министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«Ежегодно, благоустраивая городскую среду, мы в республике строим 68 парков. По программе “Наш двор“ 4330 дворов в Республике Татарстан были отремонтированы. Ежегодно в это мы вкладываем 8-9 млрд рублей. В следующем году на программу “Наш двор“ будет выделено 10 млрд рублей — будут ремонтированы 800 дворов», — сказал Айзатуллин.

Форум «Молодой специалист — строитель будущего», инициированный Минстроем России, начал свою работу сегодня в МВЦ «Казань Экспо». Между КГАСУ и Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом на форуме было подписано соглашение об открытии на базе казанского строительного вуза корпоративной кафедры Минстроя РТ по подготовке управленческих кадров в строительной сфере. Со следующего года, как пояснил в ответ на вопрос журналиста «Татар-инорма» ректор КГАСУ Рашит Низамов, на корпоративной кафедре смогут обучаться около 20 молодых специалистов.

Форум «Молодой специалист — строитель будущего» организуется совместными усилиями Минстроя России, ФАУ «РосКапСтрой», Кадрового центра и Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России, публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»), Правительства Республики Татарстан при содействии Института современной урбанистики. До Казани подобные форумы прошли в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Астрахани.

Главными участниками мероприятия стали студенты и школьники, которым на лекциях, сессиях и мастер-классах рассказывают о преимуществах работы в сфере строительства, перспективах работы на предприятиях региона, новых специальностях и необходимых навыках и знаниях для успешной карьеры в строительстве.

Так, министр строительства РТ Айрат Айзатуллин на вопрос одного из студентов КГАСУ также заверил, что уже в следующем году в строительстве не будет бумажных документов — отрасль перейдет на планшет и другие современные цифровые технологии даже в организации процесса строительства.