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Власти Заинска встретились с бойцами СВО, которые вернулись в отпуск
В Заинске состоялась встреча с военнослужащими, которые вернулись в отпуск из зоны СВО. На теплую встречу за чашкой чая бойцов пригласили в Дом детского творчества. Участие во встрече с заинскими бойцами приняли замглавы Заинского района Петр Уразайкин, руководитель исполкома района Эмиль Галеев, члены рабочей группы по вопросам оказания помощи семьям военнослужащих, представитель военного комиссариата, активисты, волонтеры, главы сельских поселений.
Юные артисты исполнили для участников встречи патриотическую песню, после чего все собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в ходе СВО земляков.
Петр Уразайкин и Эмиль Галеев поблагодарили военнослужащих за то, что они с честью и мужеством исполняют свой воинский долг. Бойцов ознакомили с экономической ситуацией в районе, рассказали о том, как Заинск развивается, пока они находятся вдали от дома.
О мерах поддержки, оказываемых семьям участников специальной военной операции, подробно рассказала замруководителя исполкома по соцвопросам Светлана Ревина. По ее словам, учащимся с 1 по 11 классы предоставляется бесплатное горячее питание в школах, бесплатное посещение детских садов, зачисление в детсады без очереди с полутора лет, внеочередной перевод в другое образовательное учреждение, бесплатное посещение спортивных секций, творческих объединений.
Также в районе выделяется по 100 тыс. рублей по случаю рождения ребенка в семье участника СВО. На сегодняшний день в семьях заинских бойцов родилось 17 малышей. Проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование супруг и детей военнослужащих трудоспособного возраста, помогают найти работу. Также всем членам семьи оказывают психологическую помощь, помощь в оформлении социальных выплат, юридические консультации.
На встрече присутствовала волонтер Елена Хисаметдинова. Она организовала в районе целую сеть точек по плетению маскировочных сетей «Zаинск с Vами», которые жизненно необходимы военнослужащим в зоне проведения спецоперации.
«Плетем в 23 точках города и района, скоро планируем открыть еще две. Каждую неделю отправляем более 100 готовых сетей. Наши женщины очень стараются, особенно переживают за вас бабушки. Заходите в наши цеха почаще, для нас честь видеть тех, ради кого мы трудимся», — обратилась Хисаметдинова к военнослужащим.
Военнослужащие выразили благодарность заинцам за сбор и отправку гуманитарной помощи, поддержку и заботу о близких.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Ирины Смирновой.
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