Власти Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть

Правительство Японии не уверено в эффективности введения потолка цен на нефть из России, но полагает, что такая мера снизит доходы РФ от нефтяного экспорта. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского Кабинета Министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«Введение потолка цен на российскую нефть призвано сократить доходы России и обеспечить стабильность нефтяного рынка. Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры», — заметил политик.

Впрочем, по мнению генсека Кабмина Японии, эта мера «позволит снизить цены на российскую нефть, даже когда речь идет о тех странах, которые не присоединились к нынешним шагам, и это ограничит доходы России от экспорта энергоносителей».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня начали действовать потолок цен на нефть российского производства в 60 долларов за баррель, а также европейское эмбарго на поставки сырой нефти из РФ по морю. Компаниям США, Европейского Союза и Великобритании теперь запрещено оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва отказывается от продажи нефти по условиям ценового потолка. По оценке эксперта Александра Потавина, Россия может сама перевезти 80% перенаправленной из Европы нефти.