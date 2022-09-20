Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в РФ

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.

«Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению <...> в состав Российской Федерации», — приводит его слова телеграм-канал администрации региона.

В Кремле итоги голосования жителей области примут, уверен Сальдо. По его мнению, возвращение в состав России обезопасит регион, откроет новые возможности для его жителей и станет торжеством исторической справедливости.

Напомним, сегодня Общественный совет региона призвал власти «немедленно» провести референдум. Ранее Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились к своим руководителям с аналогичным призывом.