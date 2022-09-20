Общественный совет Херсонской области призвал срочно провести референдум

Общественный совет Херсонской области официально обратился к главе региона Владимиру Сальдо с призывом немедленно провести голосование о вхождении в состав России. Авторы инициативы уверены, что это решение поможет обезопасить регион от актов террора со стороны киевского режима и НАТО и восстановить историческую справедливость.

По мнению членов Общественного совета региона, жители поддержат присоединение к России, передает РИА Новости.

Ранее Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились к своим руководителям с аналогичным призывом.

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, а 24 февраля Россия по указу главы государства начала проводить на Украине специальную военную операцию.