ОП ДНР призвала Пушилина к немедленному референдуму о присоединении к России

Общественная палата ДНР, последовав примеру Луганской народной республики, призвала немедленно провести референдум о включении в состав России. Соответствующее письмо направлено главе республики Денису Пушилину, сообщает РИА Новости.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что население обратилось в администрацию региона с такими же просьбами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ОП ЛНР призвала к скорейшему проведению референдума, чтобы повысить безопасность республики и ее жителей и расширить возможности для возвращения к мирной жизни.