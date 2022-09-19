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Ру Тат
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Политика
19 сентября 2022  19:24

ОП ДНР призвала Пушилина к немедленному референдуму о присоединении к России

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Общественная палата ДНР, последовав примеру Луганской народной республики, призвала немедленно провести референдум о включении в состав России. Соответствующее письмо направлено главе республики Денису Пушилину, сообщает РИА Новости.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что население обратилось в администрацию региона с такими же просьбами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ОП ЛНР призвала к скорейшему проведению референдума, чтобы повысить безопасность республики и ее жителей и расширить возможности для возвращения к мирной жизни.

#ДНР и ЛНР #референдум
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