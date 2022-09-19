Общественная палата ЛНР призвала немедленно провести референдум о вхождении в РФ

Общественная палата ЛНР выступила за немедленное проведение референдума о вхождении в состав России. Предложение было направлено главе народной республики Леониду Пасечнику, сообщает РИА Новости.

Как объяснили в ОП, такая мера позволит обезопасить ЛНР и ее жителей, а также даст больше шансов на возвращение к мирной жизни.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. После обращений властей республик, призывавших защитить мирных жителей от агрессии киевского режима, 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Ее главная цель – защита гражданского населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.