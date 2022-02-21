Власти Вологодской области выразили готовность принять переселенцев из Донбасса
Вологодская область готова принять на своей территории эвакуированных жителей Донбасса, заявил губернатор региона Олег Кувшинников. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы подготовили письмо в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям о возможности приема на территории нашего региона вынужденных переселенцев», — отметил руководитель администрации области.
Отмечается, что в регионе будет создан специальный оперштаб по приему прибывающих жителей ДНР и ЛНР.
«Оперативному штабу приступить к работе немедленно», — сказал Кувшинников в ходе оперативного совещания и заседания правительства региона.
Он также поручил сформировать резерв психологов и педагогов, которые будут привлекаться к работе с детьми, прибывшими из Донбасса.
Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных народных республик Донбасса организовали эвакуацию населения в Россию. Прибывшим выплачивается по 10 тыс. рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина.
О готовности принять эвакуированных граждан ДНР и ЛНР заявили 43 региона России, включая Республику Татарстан. Так, в субботу Президент РТ Рустам Минниханов поручил Правительству республики подготовить все необходимое для приема прибывших из Донбасса.